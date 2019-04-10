Соперник Нетаньяху на парламентских выборах заявил о победе своего блока

Лидер центристского блока партий "Кахоль-Лаван" ("Бело-голубые", назван по цветам израильского флага) Бени Ганц заявил о победе на парламентских выборах в Израиле, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы победили! Народ Израиля высказался", - говорится в заявлении Ганца, которое цитирует государственное радио Израиля Kan.

Напомним, что ранее о победе возглавляемого своей партией "Ликуд" правого блока на состоявшихся во вторник парламентских выборах заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.