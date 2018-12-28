Кампания по выборам президента Украины стартует 31 декабря

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила о начале кампании по выборам главы государства 31 декабря этого года. Соответствующее постановление принято накануне на заседании ЦИК, передает Report.
Кампания продлится 90 дней — до 31 марта 2019 года, когда должно состояться голосование.
Официальное выдвижение кандидатов и прием документов разрешены по 3 февраля включительно. До 8 февраля должен быть завершен процесс регистрации, после чего ЦИК обнародует окончательный список претендентов на пост президента.
Агитацию можно будет проводить спустя сутки после регистрации и до 29 марта 2019 года.
Итоги выборов планируется подвести к 10 апреля — однако лишь в том случае, если речь будет идти об одном туре.
Если же ни один из кандидатов не наберет 31 марта более 50 процентов голосов, то на 21 апреля назначат второй тур.
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