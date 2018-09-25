Сооснователи Instagram уходят в отставку

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Соучредители сервиса Instagram, которым владеет компания Facebook, Кевин Систром и Майк Кригер объявили об отставке и уходе из компании в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Систром и Кригер, которые с 2010 года работали вместе над созданием соцсети, не называют причин своей отставки. Кевин Систром занимал должность главного управляющего, а Майк Кригер - главного технического директора.

Представители компании Facebook и сервиса Instagram пока никак не прокомментировали данную информацию.

Сервис Instagram, предназначенный для размещения фотографий и видеороликов, был запущен в октябре 2010 года и изначально предназначался лишь для мобильных устройств от компании Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, купила Instagram за $1 млрд.