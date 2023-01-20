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Сооснователь Netflix уходит с поста гендиректора

Сооснователь Netflix уходит с поста гендиректора Сооснователь компании Netflix Уилмот Рид Хастингс уходит с поста генерального директора и переходит на должность председателя совета директоров компании.
Другие страны
20 января 2023 г. 09:46
Сооснователь Netflix уходит с поста гендиректора

Сооснователь компании Netflix Уилмот Рид Хастингс уходит с поста генерального директора и переходит на должность председателя совета директоров компании.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, письмо бизнесмена, в котором об этом объявлено, опубликовано на сайте компании.

«Мы с советом директоров считаем, что сейчас самое подходящее время для завершения моей преемственности... В дальнейшем я буду исполнять обязанности исполнительного председателя совета директоров», — написал основатель стримингового сервиса.

В письме также указано, что главный операционный директор Грег Питерс получит должность генерального содиректора компании наряду с Тедом Сарандосом, находящимся на этом посту с 2020 года.

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