Сооснователь Netflix уходит с поста гендиректора

Сооснователь компании Netflix Уилмот Рид Хастингс уходит с поста генерального директора и переходит на должность председателя совета директоров компании.

Сооснователь компании Netflix Уилмот Рид Хастингс уходит с поста генерального директора и переходит на должность председателя совета директоров компании.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, письмо бизнесмена, в котором об этом объявлено, опубликовано на сайте компании.

«Мы с советом директоров считаем, что сейчас самое подходящее время для завершения моей преемственности... В дальнейшем я буду исполнять обязанности исполнительного председателя совета директоров», — написал основатель стримингового сервиса.

В письме также указано, что главный операционный директор Грег Питерс получит должность генерального содиректора компании наряду с Тедом Сарандосом, находящимся на этом посту с 2020 года.