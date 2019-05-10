​Сооснователь Facebook призвал привлечь Цукерберга к ответственности

Один из основателей Facebook Крис Хьюз заявил, что у действующего главы соцсети Марка Цукерберга больше влияния, чем у кого-либо в правительстве или частном секторе.

В своей колонке для The New York Times Хьюз написал, что власти США должны призвать Цукерберга к ответу и покончить с монополией Facebook, передает Report.

"Правительство должно привлечь Марка к ответственности. Слишком долго законодатели удивлялись взрывному росту Facebook и игнорировали свою ответственность по обеспечению защиты американцев и конкурентоспособности рынков", — заявил Хьюз.

По его словам, Цукерберг владеет 60% голосующих акций Facebook и может лично изменять алгоритмы, влияющие на то, какие новости видят пользователи, какие настройки приватности они могут установить и какие сообщения дойдут до получателя. По словам сооснователя Facebook, Цукерберг не только устанавливает правила для пользователей соцсети, но и может "закрыть конкурентов", купив, заблокировав или скопировав их.