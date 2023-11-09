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Сооснователь Apple госпитализирован в Мехико после инсульта

Сооснователь Apple госпитализирован в Мехико после инсульта Сооснователь компании Apple 73-летний Стив Возняк был госпитализирован в мексиканской столице Мехико после перенесенного ишемического инсульта.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 05:52
Сооснователь Apple госпитализирован в Мехико после инсульта

Сооснователь компании Apple 73-летний Стив Возняк был госпитализирован в мексиканской столице Мехико после перенесенного ишемического инсульта.

Как передает Report, об этом сообщило издание El Sol De Mexico и портал TMZ.

Так, бизнесмен собирался выступить на Всемирном бизнес-форуме, однако организаторы мероприятия объявили, что его участие отменено по медицинским показаниям.

Днем 8 ноября Возняка перевели в больницу, где ему сделали МРТ. По словам близких людей Возняка, его состояние стабильное.

По информации TMZ, несколько человек из команды Стива Возняка летят из США в Мехико на частном самолете, чтобы узнать о его состоянии и при необходимости забрать в США для дальнейшего лечения.

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