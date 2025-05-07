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Сообщение посольства США об угрозе взрывов ТЦ Тбилиси оказалось ложным

Сообщение посольства США об угрозе взрывов ТЦ Тбилиси оказалось ложным Сообщение, которое распространило посольство США в Грузии, об угрозе взрывов в трех крупных торговых центрах Тбилиси оказалось ложным.
Другие страны
7 мая 2025 г. 23:26
Сообщение посольства США об угрозе взрывов ТЦ Тбилиси оказалось ложным

Сообщение, которое распространило посольство США в Грузии, об угрозе взрывов в трех крупных торговых центрах Тбилиси оказалось ложным.

Как передает Report, об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии (СГБ).

"Специальные службы работают по факту очередного ложного сообщения", - отметили в спецслужбе.

СГБ также призвала аккредитованные в Грузии дипломатические корпусы "уважать деятельность ответственных за безопасность служб, проявлять больше ответственности и воздерживаться от распространения несогласованных заявлений".

Ранее посольство США на своем сайте распространило заявление, что располагает данными о возможной угрозе взрывов бомб в трех крупных торговых центрах Тбилиси - "Ист пойнт" на окраине Тбилиси, "Галерея Тбилиси" в центре столицы и "Тбилиси мол", который расположен на северном въезде в город. Диппредставительство советовало персоналу посольства избегать этих мест до поступления дальнейшей информации.

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