Sony может повысить цены на консоли PlayStation из-за торговой войны

Японская корпорация Sony заявила, что будет вынуждена поднять розничные цены в США на свои игровые приставки PlayStation, если нынешняя администрация США продолжит политику повышения тарифов на составные части консолей, произведенные в Китае.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета The Wall Street Jounal, цитируя высказывание финансового директора японской компании Хироки Тотоки.

На сегодняшний день, пояснил финансовый директор корпорации, тарифы "не сильно повлияли" на Sony, но компания, указал он, будет "сохранять бдительность в отношении потенциального риска".

Бизнес, связанный с PlayStation, является наиболее прибыльным подразделением Sony. Китайские фирмы, работающие с японской корпорацией, производят большую часть составляющих этой игровой приставки.