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Сомали попросило у Египта военную технику на фоне конфликта с Эфиопией

Сомали попросило у Египта военную технику на фоне конфликта с Эфиопией Сомали попросило Египет предоставить военную технику и дополнительную подготовку для ВС, а также дипломатическую поддержку на фоне конфликта с Эфиопией.
Другие страны
24 января 2024 г. 01:38
Сомали попросило у Египта военную технику на фоне конфликта с Эфиопией

Сомали попросило Египет предоставить военную технику и дополнительную подготовку для ВС, а также дипломатическую поддержку на фоне конфликта с Эфиопией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд.

"Мы попросили Египет предоставить военную технику, дополнительную подготовку для наших сил и дипломатическую поддержку", - сообщил он в интервью телеканалу Al Jazeera по итогам визита в Каир.

1 января 2024 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и глава самопровозглашенного Сомалиленда Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Как сообщила газета Addis Standard, Сомалиленд предоставил Эфиопии возможность создать на своей территории базу ВМС в обмен на признание в качестве суверенного государства.

Международное сообщество признает Сомалиленд частью Сомали. Ранее Сомалиленд, объявивший в одностороннем порядке весной 1991 года о государственном суверенитете, заявил, что не будет вести переговоры с Сомали об объединении.

Власти Сомали заявили, что намерены оспорить меморандум, который, как они считают, нарушает суверенитет страны. Власти Эфиопии настаивают, что соглашение с Сомалилендом не нарушает никаких законов.

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