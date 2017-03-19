Сомали обвинила Саудовскую Аравию в атаке на беженцев у берегов Йемена

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Правительство Сомали осудило атаку на судно с беженцами у берегов Йемена, в результате которой погибли 42 человека, и обвинило в ней арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией, передает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что неизвестные на вертолете Apache нанесли удар по судну с сомалийскими беженцами у Баб-эль-Мандебского пролива, в результате чего погибли 42 человека.

"Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, воюющая в Йемене, ответственна за это", — прокомментировал атаку министр иностранных дел Сомали Абдисалам Омер в интервью местному радио. По его словам, нападение на "невинных граждан Сомали — ужасно". Правительство Йемена должно предоставить объяснения, а ответственные за нападение должны предстать перед судом, сказал министр, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства Рейтер, премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре также осудил атаку, жертвами которой стали "невинные, безоружные" беженцы и преимущественно женщины и дети, и призвал начать расследование.

По данным агентства, йеменские повстанцы также осудили атаку. Арабская коалиция на данный момент ее не прокомментировала.