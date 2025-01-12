Сомали и Эфиопия договорились возобновить дипотношения

Сомали и Эфиопия договорились о полном восстановлении дипломатических отношений, разорванных год назад в результате возникшего конфликта из-за подписанного Эфиопией меморандума с Сомалилендом.

Сомали и Эфиопия договорились о полном восстановлении дипломатических отношений, разорванных год назад в результате возникшего конфликта из-за подписанного Эфиопией меморандума с Сомалилендом.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении по итогам переговоров лидеров Сомали и Эфиопии в Аддис-Абебе.

"Стороны договорились возобновить и укреплять двусторонние отношения путем восстановления деятельности диппредставительств в обеих странах", - следует из сообщения.

Отмечается, что в ходе переговоров премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд обсудили вопросы двусторонних отношений, в частности, сотрудничество в сфере безопасности, экономики, торговли и инвестиций. Они договорились об ускоренной имплементации положений Анкарской декларации о мирном урегулировании.

Напомним, что напряженность между Эфиопией и Сомали обострилась после того, как Эфиопия и Сомалиленд подписали соглашение в начале 2024 года, предоставляющее Эфиопии доступ к Красному морю в обмен на признание Сомалиленда, самопровозглашенного региона Сомали, в качестве независимого государства. Сомали заявила, что соглашение юридически недействительно.

Лидеры Эфиопии и Сомали 11 декабря сумели урегулировать разногласия после переговоров при посредничестве Турции в Анкаре. После этого премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Сомали Мохамуд опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули важность сотрудничества и диалога между двумя странами. Лидеры двух стран подтвердили приверженность суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности друг друга. Они также согласились сотрудничать в реализации договоренностей о предоставлении Эфиопии доступа к Красному морю.