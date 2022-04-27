Соломоновы Острова заверили США, что не будут строить военную базу КНР

Власти Соломоновых Островов заявили правительству США, что не будут создавать на своей территории военную базу Китая.

Власти Соломоновых Островов заявили правительству США, что не будут создавать на своей территории военную базу Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, он напомнил, что на днях на Соломоновых Островах побывала американская межведомственная делегация. "Делегация встретилась с премьер-министром (Манассе Дамукана Согаваре). Он пообещал как в публичном, так и частном порядке, что китайской военной базы не будет, не будет долгосрочного (военного) присутствия (КНР), не будет (размещения) средств по проецированию силы", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства США.

"Мы будем очень внимательно за этим следить в предстоящие недели и месяцы", - отметил Блинкен.