Соломоновы Острова заверили США, что не будут строить военную базу КНР

Власти Соломоновых Островов заявили правительству США, что не будут создавать на своей территории военную базу Китая.
Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, он напомнил, что на днях на Соломоновых Островах побывала американская межведомственная делегация. "Делегация встретилась с премьер-министром (Манассе Дамукана Согаваре). Он пообещал как в публичном, так и частном порядке, что китайской военной базы не будет, не будет долгосрочного (военного) присутствия (КНР), не будет (размещения) средств по проецированию силы", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства США.
"Мы будем очень внимательно за этим следить в предстоящие недели и месяцы", - отметил Блинкен.