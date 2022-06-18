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Соломоновы острова выбирают стратегическим партнером Австралию, а не Китай

Соломоновы острова выбирают стратегическим партнером Австралию, а не Китай Соломоновы острова не позволят Китаю размещать на своей территории военную базу, отдавая предпочтение в вопросах безопасности партнерству с Австралией.
Другие страны
18 июня 2022 г. 14:14

Соломоновы острова не позволят Китаю размещать на своей территории военную базу, отдавая предпочтение в вопросах безопасности партнерству с Австралией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре.

По его словам, в стране не будет постоянного иностранного военного присутствия.

В апреле государство подписало пакт о безопасности с Китаем, что вызвало обеспокоенность в Канберре и Вашингтоне по поводу мотивов Пекина в регионе. При этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял об отсутствии намерений у страны построить военную базу на островах.

На данный момент единственная иностранная военная база Китая находится в Джибути. Близкое расположение африканского государства к региону Ближнего Востока, а также важность в маршрутах транзита энергоносителей делают страну значимым местом — после того, как Китай основал военную базу, Джибути стал центром внимания некоторых западных стран.

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