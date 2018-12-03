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    Соломоновы Острова отозвали признание независимости Косово

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Государство в Океании Соломоновы Острова уведомило самопровозглашенную республику Косово об отзыве признания ее независимости.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье приштинский телеканал KTV.

    В начале ноября решение о признании независимости самопровозглашенного Косово отозвали Коморские острова. Ранее, по данным МИД Сербии, это сделали Содружество Доминики, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа —  Новая Гвинея, Лесото и Гренада.

    "Число признавших Косово государств продолжает снижаться… Речь идет о Соломоновых Островах, суверенном государстве в Тихом океане, которое на этой неделе доставило ноту об отзыве признания", — передает телеканал.

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