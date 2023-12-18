Солдаты "Голани" разрушили памятник, прославляющую нападение на израильский БТР в Газе

Войска 13-го батальона бригады "Голани" израильской армии захватили так называемую "площадь Палестины" в районе Шеджайя в городе Газа и разрушили там памятник, прославляющий нападение на израильский бронетранспортер (БТР) во время войны в Газе в 2014 году

Солдаты 13-го батальона бригады "Голани" армии Израиля захватили так называемую "площадь Палестины" в районе Шеджайя в городе Газа и разрушили там памятник, прославляющий нападение на израильский бронетранспортер (БТР) во время войны в Газе в 2014 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы, 13-й батальон, находимся на том месте, где террористическая организация ХАМАС установила монумент, прославляющий беду, случившуюся в ходе операции "Нерушимая скала". Мы посылаем ХАМАС четкий сигнал: где бы ни была установлена такая статуя, придем и разрушим ее", - заявил новый командир 13-го батальона подполковник Юваль Мазуз в комментариях, предоставленных ЦАХАЛ.

Во время войны 2014 года семь солдат бригады "Голани" погибли, когда их БТР был подбит в бою в Шеджайе. Останки одного из семи солдат, сержанта Орона Шауля, были захвачены ХАМАСом и до сих пор находятся у боевиков.

После инцидента ХАМАС установил памятник, изображающий большой кулак, пробивающий БТР, с тремя жетонами, на одном из которых написано имя Шауля.

В ЦАХАЛе подтвердили, что 13-й батальон "Голани" и войска 188-й бронетанковой бригады сегодня захватили площадь и разрушили памятник.