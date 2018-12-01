Солдат армии КНДР перебежал в Южную Корею

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Солдат Корейской народной армии (КНА, вооруженные силы КНДР) перебежал на южнокорейскую сторону границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

"Соответствующие органы намерены провести расследование относительно деталей того, как он прошел на юг", - говорится в распространенном ведомством кратком пресс-релизе. По данным КНШ, северокорейская сторона в ответ не предпринимает никаких "необычных действий".

Отмечается, что солдат пересек границу в 7:56 по местному времени и был обнаружен при помощи наблюдательного оборудования. В настоящее время он задержан и находится в безопасности.