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    Солдат армии КНДР перебежал в Южную Корею

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Солдат Корейской народной армии (КНА, вооруженные силы КНДР) перебежал на южнокорейскую сторону границы. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

    "Соответствующие органы намерены провести расследование относительно деталей того, как он прошел на юг", - говорится в распространенном ведомством кратком пресс-релизе. По данным КНШ, северокорейская сторона в ответ не предпринимает никаких "необычных действий".

    Отмечается, что солдат пересек границу в 7:56 по местному времени и был обнаружен при помощи наблюдательного оборудования. В настоящее время он задержан и находится в безопасности. 

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