​SOHR: Более 200 мирных жителей погибли в Алеппо за неделю

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ За минувшие семь дней в Алеппо погибли 202 мирных жителя. Бомбардировки и обстрелы жилых кварталов совершают как правительственные войска, так и их противники. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

По данным организации, в результате ударов с воздуха и артиллерийских обстрелов, совершаемых правительственными войсками, погиб 131 человек за семь дней. Среди убитых - 21 ребенок.

В то же время в результате обстрелов, совершаемых оппозиционерами, погиб 71 человек, в том числе, 13 детей.

Накануне сообщалось, что в Алеппо погиб единственный педиатр, оставшийся в удерживаемой оппозицией части города и продолжавший оказывать детям медицинскую помощь.

Специальный представитель ООН по урегулированию ситуации в Сирии Стафанно де Мистура призвал президентов США и России спасти соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 февраля, которое, по его словам, находится на последнем издыхании.