Согласованы критерии по ограничению на въезд в ЕС с июля

Послы стран-участниц Евросоюза согласовали строгие критерии, по которым будут снимать ограничения на въезд, cообщает Report со ссылкой на агентство dpa.

Решение принималось по эпидемиологическим критериям.

Разрешить въезд в ЕС с июля могут гражданам лишь чуть более десятка государств, включая Южную Корею и Новую Зеландию. Гражданам остальных стран разрешат въезд только в случае крайней необходимости. Перечень государств, которых коснутся послабления, по-прежнему не согласован.

Ожидается, что он будет обнародован к вечеру 27 июня.

В предварительный список стран, с которыми союз откроет границы 1 июля, вошли 18 государств. Ни России, ни США в их числе нет.