Согласован закон по введению уголовной ответственности за нарушение санкций ЕС

Совет Европейского союза и Европейский парламент согласовали директиву по введению уголовной ответственности за нарушение санкций Евросоюза.

Как передает Report, об этом председательство Испании в Совете ЕС сообщило в соцсети "X".

“Совет ЕС и Европарламент завершили переговоры по закону ЕС, который вводит уголовную ответственность и наказания за нарушение санкций ЕС. Эта директива гарантирует, что те, кто нарушает или уклоняется от санкций ЕС, будут привлечены к ответственности", - говорится в публикации.