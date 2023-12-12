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Согласован закон по введению уголовной ответственности за нарушение санкций ЕС

Согласован закон по введению уголовной ответственности за нарушение санкций ЕС Совет Европейского союза и Европейский парламент согласовали директиву по введению уголовной ответственности за нарушение санкций Евросоюза.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 18:33
Согласован закон по введению уголовной ответственности за нарушение санкций ЕС

Совет Европейского союза и Европейский парламент согласовали директиву по введению уголовной ответственности за нарушение санкций Евросоюза.

Как передает Report, об этом председательство Испании в Совете ЕС сообщило в соцсети "X".

“Совет ЕС и Европарламент завершили переговоры по закону ЕС, который вводит уголовную ответственность и наказания за нарушение санкций ЕС. Эта директива гарантирует, что те, кто нарушает или уклоняется от санкций ЕС, будут привлечены к ответственности", - говорится в публикации.

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