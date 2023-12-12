Согласован закон по введению уголовной ответственности за нарушение санкций ЕС
Согласован закон по введению уголовной ответственности за нарушение санкций ЕССовет Европейского союза и Европейский парламент согласовали директиву по введению уголовной ответственности за нарушение санкций Евросоюза.
Совет Европейского союза и Европейский парламент согласовали директиву по введению уголовной ответственности за нарушение санкций Евросоюза.
Как передает Report, об этом председательство Испании в Совете ЕС сообщило в соцсети "X".
“Совет ЕС и Европарламент завершили переговоры по закону ЕС, который вводит уголовную ответственность и наказания за нарушение санкций ЕС. Эта директива гарантирует, что те, кто нарушает или уклоняется от санкций ЕС, будут привлечены к ответственности", - говорится в публикации.
#TRILOGUE | @EUCouncil and @Europarl_EN have concluded their negotiations for an EU law which introduces criminal offences and penalties for the violation of EU sanctions.