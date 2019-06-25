Соглашения по торговле на встрече лидеров США и Китая в Осаке не ожидается

Администрация США не ожидает того, что в ходе встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите "двадцатки" в японской Осаке будет достигнуто соглашение по проблемам торговли.

Об этом сообщило во вторник агентство Рейтер, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По их данным, встреча лидеров США и КНР состоится в субботу, 29 июня. Целью встречи будет возобновление переговоров по разрешению торговых споров, однако широкого соглашения по этой проблеме на встрече в Осаке не ожидается.

Лидеры США и КНР в качестве жеста доброй воли могут договориться не вводить новые взаимные импортные пошлины, однако пока неясно, произойдет ли это, сообщили источники. Переговоры между Пекином и Вашингтоном по торговле могут продолжаться месяцы или даже годы, заявили в американской администрации.