Соглашение по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию может быть заключено до конца этого года

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Москва и Тегеран могут заключить соглашение по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию и по перепрофилированию ядерного объекта в Фордо до конца этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, для этого сначала необходимо дождаться окончательного вступления в силу венского соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП).

Согласно соглашению, Иран обязался вывезти излишки низкообогащенного урана из страны, сократив его объемы с 10 тонн до 300 кг. Кроме того, Тегеран согласился перепрофилировать объект по обогащению урана в Фордо в исследовательский центр по производству стабильных изотопов.