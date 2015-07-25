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    Соглашение по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию может быть заключено до конца этого года

    Это может произойти после окончательного вступления в силу венского соглашения по иранской ядерной программе

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Москва и Тегеран могут заключить соглашение по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию и по перепрофилированию ядерного объекта в Фордо до конца этого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, для этого сначала необходимо дождаться окончательного вступления в силу венского соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП).

    Согласно соглашению, Иран обязался вывезти излишки низкообогащенного урана из страны, сократив его объемы с 10 тонн до 300 кг. Кроме того, Тегеран согласился перепрофилировать объект по обогащению урана в Фордо в исследовательский центр по производству стабильных изотопов.

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