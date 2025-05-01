Соглашение по недрам между США и Украиной касается более 50 ископаемых

Соглашение о редкоземельных металлах, подписанное Вашингтоном и Киевом, касается добычи 57 видов полезных ископаемых.

Соглашение о редкоземельных металлах, подписанное Вашингтоном и Киевом, касается добычи 57 видов полезных ископаемых - урана, нефти, природного газа, хрома, кобальта, платины и т.д.

Как передает Report, об этом пишет украинское издание "Европейская правда".

В частности, в договоре речь идет о добыче алюминия и хрома. Также договоренности затронули добычу меди, бериллия, цинка, титана, олова, лития и десятков других металлов. Список полезных ископаемых может быть расширен только с согласия обеих сторон.

"Документ касается только новых месторождений, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу", - пишет издание.

Украина не стала предоставлять американским компаниям "права первой руки" в получении лицензий на добычу редкоземельных металлов. Тем не менее предприятия из США должны будут иметь доступ к аукционам или переговорам по покупке полезных ископаемых на условиях не хуже, чем фирмы из других государств.

Кроме того, в соглашении прописаны политические параметры сотрудничества двух стран при разработке месторождений и оказании помощи Киеву со стороны Вашингтона, в том числе военной.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о редкоземельных металлах. Договор предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей сфере.