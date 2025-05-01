О нас

Соглашение по недрам между США и Украиной касается более 50 ископаемых

Соглашение по недрам между США и Украиной касается более 50 ископаемых Соглашение о редкоземельных металлах, подписанное Вашингтоном и Киевом, касается добычи 57 видов полезных ископаемых.
Другие страны
1 мая 2025 г. 12:28
Соглашение по недрам между США и Украиной касается более 50 ископаемых

Соглашение о редкоземельных металлах, подписанное Вашингтоном и Киевом, касается добычи 57 видов полезных ископаемых - урана, нефти, природного газа, хрома, кобальта, платины и т.д.

Как передает Report, об этом пишет украинское издание "Европейская правда".

В частности, в договоре речь идет о добыче алюминия и хрома. Также договоренности затронули добычу меди, бериллия, цинка, титана, олова, лития и десятков других металлов. Список полезных ископаемых может быть расширен только с согласия обеих сторон.

"Документ касается только новых месторождений, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу", - пишет издание.

Украина не стала предоставлять американским компаниям "права первой руки" в получении лицензий на добычу редкоземельных металлов. Тем не менее предприятия из США должны будут иметь доступ к аукционам или переговорам по покупке полезных ископаемых на условиях не хуже, чем фирмы из других государств.

Кроме того, в соглашении прописаны политические параметры сотрудничества двух стран при разработке месторождений и оказании помощи Киеву со стороны Вашингтона, в том числе военной.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о редкоземельных металлах. Договор предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей сфере.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi