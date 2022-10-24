Соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном будет подписано 27 октября

Подписание соглашения о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном состоится 27 октября.

Подписание соглашения о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном состоится 27 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече в Тель-Авиве с нидерландским премьером Марком Рютте.

"В четверг мы подпишем историческое соглашение с Ливаном. И Израиль станет в ближайшем будущем важным поставщиком газа в Европу. Тем временем нам нужно работать сообща, чтобы найти среднесрочные и долгосрочные решения для зеленой энергетики и возобновляемой энергетики", - сказал Лапид, слова которого распространила его канцелярия.

11 октября президент Ливана Мишель Аун сообщил, что получил окончательный проект соглашения по морской границе, подготовленный американским посредником Эймосом Хокстином. 12 октября правительство Израиля одобрило принципиальные положения соглашения по демаркации границы с Ливаном и в тот же день направило документ на 14 дней на обсуждение без последующего голосования в Кнессет (парламент) страны.