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    ​Соглашение ЕС и Турции по мигрантам вступит в силу 20 марта

    По условиям сделки Анкара вернет беженцев, незаконно прибывших к берегам Греции

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Соглашение Евросоюза и Турции по проблеме мигрантов вступит в силу 20 марта.

    Как передает Report, об этом министр Чехии по европейским вопросам Томас Проуз написал в своем твиттере.

    "Договоренность с Турцией одобрена Евросоветом. День отсчета — воскресенье", — написал он.

    Ранее сообщалось, что мигранты начнут возвращаться из Греции в Турцию с 4 апреля.

    По условиям сделки Анкара вернет беженцев, незаконно прибывших к берегам Греции, в обмен на снятие визовых ограничений, ускорение переговоров по вступлению Турции в ЕС и получение 3 млрд.евро сверх уже обещанной такой же суммы.

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