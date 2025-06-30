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Содокладчик: Во французских тюрьмах массово распространились грызуны, тараканы и клопы

Содокладчик: Во французских тюрьмах массово распространились грызуны, тараканы и клопы 17:29 Переполненность исправительных учреждений во Франции вызывает серьезную обеспокоенность по поводу условий содержания в тюрьмах страны.
Другие страны
30 июня 2025 г. 17:55
Содокладчик: Во французских тюрьмах массово распространились грызуны, тараканы и клопы

Переполненность исправительных учреждений и условия содержания в тюрьмах во Франции вызывает серьезную обеспокоенность.

Как сообщает Report, об этом заявил содокладчик и эксперт Абдерразак Руван (Mr. Rouwane) на заседании Комитета против пыток в офисе Верховного комиссара ООН по правам человека.

Комитет завершил процесс рассмотрения восьмого периодического доклада Франции в соответствии с положениями Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Сообщается, что в тюрьмах Франции содержится более 79 тысяч заключенных, в то время как число имеющихся мест составляет всего 61 тысяч: "Имеется информация о массовом распространении грызунов, тараканов и клопов в исправительных учреждениях, неудовлетворительных санитарных условиях и нехватке персонала".

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Версия на азербайджанском языке Həmməruzəçi: Fransada həbsxanalarda gəmiricilər, tarakanlar və taxtabitilər kütləvi yayılıb

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