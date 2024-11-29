Соцсети пообещали выполнять закон Австралии об ограничении возраста

Социальные сети TikTok и Snapchat пообещали соблюдать национальное законодательство Австралии после одобрения федеральным парламентом страны запрета соцсетей для детей и подростков.

Социальные сети TikTok и Snapchat пообещали соблюдать национальное законодательство Австралии после одобрения федеральным парламентом страны запрета соцсетей для детей и подростков.

Как передает Report , соответствующие заявления представителей компаний ByteDance и Snap Group приводит вещательная корпорация ABC .

Представитель TikTok сказал, что безопасность "молодых пользователей остается главным приоритетом для платформы". "Мы продолжим упорно работать над соблюдением высоких стандартов, чтобы обеспечить безопасность для подростков и уменьшить непредвиденные последствия внедрения нового закона для всех австралийцев", - указано в заявлении.

Представитель Snapchat также пообещал, что "компания будет соблюдать все законы и нормативные акты Австралии", однако отметил, что новые правила вызывают "серьезную обеспокоенность". "Пока остается много вопросов о том, как этот закон будет применяться на практике, но мы будем тесно взаимодействовать с правительством в течение следующих 12 месяцев, чтобы разработать подход, который сбалансирует конфиденциальность, безопасность и практичность", - сообщили в Snap Group.

Компания Meta, которой принадлежат попадающие под действие запрета социальные сети Instagram и Facebook, также заявила, что "обеспокоена скоростью принятия закона". "Мы уважаем законы, принятые парламентом Австралии, но обеспокоены тем, что новое законодательство не учитывает уже сделанное индустрией для обеспечения безопасности молодежи", - подчеркнули представители компании.

Напомним, что Австралийский парламент одобрил предложенный правительством законопроект, ограничивающий возраст пользователей социальных сетей. В соответствии с документом, в действующее законодательство, регулирующее безопасность в интернете, будут внесены поправки, запрещающие доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. После проработки механизмов контроля исполнения новых правил власти страны потребуют от технологических компаний и администраций социальных сетей принять разумные меры для контроля возраста пользователей, а за нарушение этих требований им будет грозить штраф в размере $32,2 млн.