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Соцсети пообещали выполнять закон Австралии об ограничении возраста

Соцсети пообещали выполнять закон Австралии об ограничении возраста Социальные сети TikTok и Snapchat пообещали соблюдать национальное законодательство Австралии после одобрения федеральным парламентом страны запрета соцсетей для детей и подростков.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 08:57
Соцсети пообещали выполнять закон Австралии об ограничении возраста

Социальные сети TikTok и Snapchat пообещали соблюдать национальное законодательство Австралии после одобрения федеральным парламентом страны запрета соцсетей для детей и подростков.

Как передает Report, соответствующие заявления представителей компаний ByteDance и Snap Group приводит вещательная корпорация ABC.

Представитель TikTok сказал, что безопасность "молодых пользователей остается главным приоритетом для платформы". "Мы продолжим упорно работать над соблюдением высоких стандартов, чтобы обеспечить безопасность для подростков и уменьшить непредвиденные последствия внедрения нового закона для всех австралийцев", - указано в заявлении.

Представитель Snapchat также пообещал, что "компания будет соблюдать все законы и нормативные акты Австралии", однако отметил, что новые правила вызывают "серьезную обеспокоенность". "Пока остается много вопросов о том, как этот закон будет применяться на практике, но мы будем тесно взаимодействовать с правительством в течение следующих 12 месяцев, чтобы разработать подход, который сбалансирует конфиденциальность, безопасность и практичность", - сообщили в Snap Group.

Компания Meta, которой принадлежат попадающие под действие запрета социальные сети Instagram и Facebook, также заявила, что "обеспокоена скоростью принятия закона". "Мы уважаем законы, принятые парламентом Австралии, но обеспокоены тем, что новое законодательство не учитывает уже сделанное индустрией для обеспечения безопасности молодежи", - подчеркнули представители компании.

Напомним, что Австралийский парламент одобрил предложенный правительством законопроект, ограничивающий возраст пользователей социальных сетей. В соответствии с документом, в действующее законодательство, регулирующее безопасность в интернете, будут внесены поправки, запрещающие доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. После проработки механизмов контроля исполнения новых правил власти страны потребуют от технологических компаний и администраций социальных сетей принять разумные меры для контроля возраста пользователей, а за нарушение этих требований им будет грозить штраф в размере $32,2 млн.

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