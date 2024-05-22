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Соцсеть "X" открыла представительство в Турции

Соцсеть "X" открыла представительство в Турции Соцсеть X (ранее Twitter) открыла свое представительство в Турции, что от нее неоднократно требовали власти республики.
Другие страны
22 мая 2024 г. 21:07
Соцсеть X открыла представительство в Турции

Соцсеть X (ранее Twitter) открыла свое представительство в Турции, что от нее неоднократно требовали власти республики.

Как передает "Report", об этом сообщил глава Минтранса Абдюлькадир Уралоглу.

"Они не могли назначить представителя, но мы общались. Недавно мы ввели запрет на рекламу, что стало относительно эффективной мерой. Мы приняли решение об ограничении доступа и уведомили их. Cоцсеть X открыла представительство в Турции", - сказал министр в эфире телеканала CNN turk.

"Если бы X не открыла представительство, она столкнулась бы со штрафом", - добавил Уралоглу.

Турецкий регулятор - Управление информационных технологий и коммуникаций - ранее предупреждал, что может ограничить доступ к X на 90% в связи с тем, что компания не исполняет законодательные требования республики и не выплатила ранее наложенные штрафы.

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