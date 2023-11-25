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Соцсеть X может потерять до $75 млн доходов из-за высказываний Маска

Соцсеть X может потерять до $75 млн доходов из-за высказываний Маска Социальная сеть X (ранее Twitter) может лишиться к концу года до $75 млн доходов от рекламы из-за недовольства крупных компаний высказываниями ее владельца Илона Маска о евреях и ближневосточном конфликте.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 04:23
Соцсеть X может потерять до $75 млн доходов из-за высказываний Маска

Социальная сеть X (ранее Twitter) может лишиться к концу года до $75 млн доходов от рекламы из-за недовольства крупных компаний высказываниями ее владельца Илона Маска о евреях и ближневосточном конфликте.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT), которой удалось ознакомиться с внутренней документацией X.

Из нее следует, что размещать рекламу в соцсети уже перестали или планируют прекратить это делать такие компании, как Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft и другие. В списке "полностью приостановивших" рекламу 100 брендов, еще десятки значатся "в зоне риска". Среди них технологические гиганты, сети быстрого питания и политические кампании. По информации издания, многие из них приняли такое решение после 15 ноября в связи с высказываниями Маска о евреях.

Ранее Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что "еврейское население западных стран приходит к тревожному осознанию того, что орды меньшинств, наводняющие эти страны, не слишком его любят". "Вы говорите чистую правду", - написал бизнесмен в комментарии к этой публикации.

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Версия на азербайджанском языке “X” Maskın antisemit ifadələrinə görə milyonlarla dollar itirə bilər

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