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Социалисты в парламенте Франции выдвинут вотум недоверия правительству страны

Социалисты в парламенте Франции выдвинут вотум недоверия правительству страны Фракция Социалистической партии Франции выдвинет вотум недоверия правительству страны, возглавляемому премьер-министром Франсуа Байру.
Другие страны
24 июня 2025 г. 18:57
Социалисты в парламенте Франции выдвинут вотум недоверия правительству страны

Фракция Социалистической партии Франции выдвинет вотум недоверия правительству страны, возглавляемому премьер-министром Франсуа Байру.

Как передает Report, об этом сообщил лидер фракции Борис Валло в своем выступлении в Национальном собрании (нижней палате парламента), которое транслировалось на телеканале LCP.

"Мы вынуждены выдвинуть вотум недоверия правительству", - заявил он, указав на то, что Байру нарушил обещание дать парламенту возможность решить судьбу пенсионной реформы, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году.

Ранее переговоры с политическими партиями, профсоюзами и объединениями работодателей относительно пенсионной реформы 2023 года зашли в тупик. За полгода стороны так и не смогли договориться: кабмин не готов понижать пенсионный возраст, тогда как это является главным требованием профсоюзов и ряда политических партий.

Байру во вторник заявил, что намерен провести встречи со всеми заинтересованными сторонами, чтобы "выйти из тупика и двигаться дальше".

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Версия на азербайджанском языке Fransa parlamentində sosialistlər ölkə hökumətinə qarşı etimadsızlıq votumu irəli sürəcəklər

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