Социал-демократическая партия Германии пересмотрит свою политику в отношении России

Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на фоне глобальных вызовов и кризисов намерена пересмотреть свою внешнюю политику и политику безопасности, в том числе в отношении России.

Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на фоне глобальных вызовов и кризисов намерена пересмотреть свою внешнюю политику и политику безопасности, в том числе в отношении России.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на документ партии.

Отмечается, что Германия слишком долго полагалась исключительно на совместное будущее с РФ. Пока в России не произойдут фундаментальные изменения, обеспечение безопасности Европы должно предусматривать защиту от действий РФ, утверждается в документе.

Кроме того, в будущем Германия также рассматривается в качестве "сильного партнера в НАТО". Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ - ред.) должен быть оснащен таким образом, чтобы в любой момент он мог в полной мере выполнять свои задачи. В то же время отношения с Китаем, как подчеркивается в тексте, нуждаются в пересмотре. Так, в экономическом плане необходимо стать более независимыми от КНР.