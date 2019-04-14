Социал-демократы лидируют на выборах в Финляндии после подсчета 51% голосов - ОБНОВЛЕНО

Оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) Финляндии продолжает лидировать на парламентских выборах в стране, набирая 18,7% после подсчета 51,3% голосов. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство юстиции страны.

"На СДП приходится 18,7% голосов на парламентских выборах. Коалиционная партия получила 16,4% голосов, "Истинные финны" - 15,9%", Центр - 15,7% (правящая партия), "Зеленый союз" - 10,4%, остальные партии - менее 10%",- говорится в сообщении.

Таким образом, СДП получает в парламенте на текущий момент 40 мест (+6 мест), Коалиционная партия - 37 (без изменений), "Истинные финны" - 36 (теряют два места), правящая "Финляндский центр" - 33 места (теряет 16 мест), "Зеленые" - 19 (плюс четыре места).

Руководитель "Финляндского центра" Юха Сипиля признал, что партия оказалась главной проигравшей на этих выборах. В то же время руководитель СДП Антти Ринне считает, что результат для партии мог быть и лучше.

Всего на парламентские выборы выдвинуты 2468 кандидатов, представляющих 19 политических партий. Финский парламент однопалатный, состоит из 200 депутатов.

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Оппозиционная Социал-демократическая партия лидирует на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 35,5% голосов, набирая 18,9%.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщило в воскресенье министерство юстиции страны.

На втором месте - Национальная коалиционная партия - 17,2%, на третьем - правящий "Финляндский центр" с 15,4%. Далее идут оппозиционные "Истинные финны" (15,1%) и "Союз" зеленых" (11,3%). У остальных партий - менее 10% голосов.

По итогам выборов будет определен состав однопалатного парламента страны, в котором 200 депутатских кресел, сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Всего финны выбирали из почти 2,5 тыс. кандидатов от 19 партий.

Предыдущие выборы прошли весной 2015 года. По их итогам было сформировано трехпартийное правительство в составе "Финляндского центра", Национальной коалиционной партии и "Истинных финнов". В 2017 году в результате внутрипартийного раскола "Истинные финны" перешли в оппозицию, отделившееся от них "Синее будущее" осталось в составе кабмина.

Правящая коалиция в составе партии премьер-министра Юхи Сипиля "Финляндский центр", Национальной коалиционной партии и "Синего будущего" ушла в отставку 8 марта, однако по указанию президента Саули Ниинистё правительство продолжает исполнение своих рабочих обязанностей до окончания срока полномочий.