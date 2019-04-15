​Социал-демократы будут формировать правительство Финляндии

За Социал-демократическую партию на выборах отдали голоса 17,7% избирателей

Оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) победила на выборах в парламент Финляндии по итогам подсчета 100% голосов, но с минимальным отрывом от ближайших преследователей - "Истинных финнов", также представляющих оппозицию.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщило в понедельник министерство юстиции страны.

Социал-демократы набрали 17,7%. Они, однако, лишь на доли процента опередили занявших второе место "Истинных финнов" - у этой партии 17,5%, на третьем месте - Национальная коалиционная партия (НКП) - 16,9%. Далее - правящий "Финляндский центр" (ФЦ) с 13,9%, для которого выборы закончились ожидаемым разочарованием и потерей 18 мандатов в парламенте, на пятой позиции - оппозиционный "Союз "зеленых" (11,4%).

У остальных партий - менее 10% голосов. Оппозиционный "Левый союз" набрал 8,6%, оппозиционная Шведская народная партия - 4,4%, оппозиционная Христианская демократическая партия - 3,9%, правительственное "Синее будущее" - 1%, эта партия оказалась единственной из ранее входивших в парламент, которая не получает мест в его новом составе.

Председатель "Истинных финнов" Юсси Халла-ахо оказался самым популярным кандидатом в стране - он получил 30,5 тыс. личных голосов в Хельсинкском избирательном округе. На втором месте - глава "Левого союза" Ли Андерссон (24,4 тыс.). Для сравнения - у лидера социал-демократов Антти Ринне - только 12 тыс. голосов.

Как сообщила газета Ilta-Sanomat, Халла-ахо побил рекорд, установленный еще в 1999 году нынешним президентом Финляндии Саули Ниинистё - в тот год он получил в Хельсинки 30,4 тыс. голосов.

Результат выборов и победа СДП не стали неожиданностью - партия стабильно лидировала во всех предвыборных рейтингах. Как победители социал-демократы получили самое большое число мест в парламенте - 40. Но для формирования большинства им придется создавать коалицию с другими политическими силами. У "Истинных финнов" мест почти столько же - 39, у НКП - 38, у ФЦ - 31.

Как сообщил журналистам лидер социал-демократов Антти Ринне, для формирования правительственной коалиции его партия "разошлет вопросы всем остальным, чтобы понять, насколько совпадают позиции". Он подчеркнул, что не готов сказать, с кем будет строить коалиционное правительство, и ушел от ответа на вопрос о нежелании сотрудничать со сторонниками жесткой миграционной политики "Истинными финнами", но в то же время указал, что для него "важны ценности". "С Юсси Халла-ахо (лидером "Истинных финнов" - прим. ТАСС) они у нас разные", - уточнил Ринне.

Формировать правительственную коалицию нужно "с запасом" - из 200 депутатов на правительственный блок должен приходиться не 101 человек, а намного больше. При этом в принципе социал-демократы могут справиться с такой задачей и без "Истинных финнов", предложив создать правительство НКП и ФЦ, а также менее крупным партиям - например, "зеленым" и "Левому союзу", у которых 20 и 16 мандатов.

Ринне в своей речи перед сторонниками в воскресенье вечером заявил, что СДП не побеждала с 1999 года и что теперь она будет партией премьер-министра. Вопрос о том, кто займет два других важных поста - главы МИД и министра финансов - пока открыт.

Нынешний министр финансов, глава НКП Петтери Орпо останется в парламенте и, скорее всего, вступит в переговоры о коалиции с Ринне. В свою очередь, премьер-министр, лидер ФЦ Юха Сипиля тоже не исключил такого варианта, однако у него и СДП разные взгляды на социальную политику, что не делает создание коалиции слишком легкой задачей. Во всяком случае, когда социал-демократы входили в кабмин в прошлый раз (при правительствах Юрки Катайнена и Александера Стубба в 2011-2015 годах), центристы были в оппозиции, как и "Истинные финны".