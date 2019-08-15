Собору Парижской Богоматери угрожает новое обрушение

Риск обрушения собора Парижской Богоматери по-прежнему сохраняется.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Министерство культуры Франции.

"Из-за аномальной жары были зафиксированы новые падения камней со сводов нефа", - говорится в сообщении министерства.

Пока работы по предотвращению дальнейшего обрушения собора приостановлены. Еще 10 дней будет идти очистка здания и прилегающей территории от загрязнения свинцом.

Реставрационные работы начнутся не раньше первого семестра 2020 года.