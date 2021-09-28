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Со стрелявшего в Рейгана снимут все судебные ограничения

Со стрелявшего в Рейгана снимут все судебные ограничения Все судебные ограничения с Джона Хинкли, совершившего в 1981 году покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана, будут сняты в июне следующего года.
Другие страны
28 сентября 2021 г. 05:52
Со стрелявшего в Рейгана снимут все судебные ограничения

Все судебные ограничения с Джона Хинкли, совершившего в 1981 году покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана, будут сняты в июне следующего года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил федеральный судья столичного округа Колумбия Пол Фридман.

"Хинкли будет полностью освобожден в июне 2022 года. На этой неделе я подпишу все официальные бумаги", - отметил судья.

Ранее Министерство юстиции США поддержало предложение прекратить осуществляемый судом надзор за 66-летним Хинкли, который в 2016 году покинул государственную психиатрическую больницу, ему было предоставлено условно-досрочное освобождение. Он вернулся домой в Уильямсбург (штат Вирджиния), однако Хинкли было запрещено общаться с прессой, ему также требовалось специальное разрешение для регистрации в соцсетях, запрещалось употреблять алкоголь, были предписаны и другого рода ограничения.

"Нет никаких признаков опасности с его стороны", - заявил после решения суда адвокат Хинкли Барри Левин.

Хинкли совершил покушение на президента США Рональда Рейгана 30 марта 1981 года у входа в отель Hilton в Вашингтоне. Он произвел шесть выстрелов и одна из пуль рикошетом попала в грудь президента. Тяжелые ранения получили тогда пресс-секретарь президента Джеймс Брейди, а также сотрудник Секретной службы и полицейский.

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