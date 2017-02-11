Сноуден прокомментировал сообщение о его возможной выдаче США

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Россия в случае выдачи Эдварда Сноудена властям США докажет, что у него никогда не было связей с российскими спецслужбами.

Как передает Report, об этом в своем Twitter заявил сам бывший сотрудник АНБ.

Информацию телеканала NBC, что он станет «подарком» для Дональда Трампа, Сноуден назвал «неоспоримым доказательством» отсутствия контактов с российской разведкой.

«Ни одна страна не выдает работающих на нее шпионов, так как после этого все будут опасаться, что они будут следующими», — написал Сноуден.

Ранее телеканал сообщил, что Россия рассматривает возможность выдачи Сноудена США, это может стать «подарком» президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Подобные действия, по словам высокопоставленного чиновника США, который имеет доступ к информации о деталях обсуждения российской стороной данного вопроса, могут стать способом «выслужиться» перед Трампом.