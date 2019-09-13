​Сноуден назвал условие для возвращения в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, мог бы вернуться в США лишь в том случае, если бы мог рассчитывать на объективное рассмотрение его дела.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью журналистам Национального общественного радио США, опубликованном в четверг.

Как подчеркнул Сноуден, которого американские власти обвиняют в нарушении законов о шпионаже, присяжным в США следовало бы ознакомиться с секретными сведениями, которые он передал журналистам. "Не может быть справедливого процесса относительно разглашения информации, если присяжные не могут оценить, было ли верным шагом предать эти данные огласке", - констатировал он.

Сноуден отметил, что, если он вернется в США лишь для того, чтобы ему вынесли приговор, это даст неверный сигнал другим лицам, которые хотели бы разгласить данные о допущенных властями нарушениях. "Никто не становится разоблачителем потому, что хочет этого, - констатировал он. - Никто не становится разоблачителем, поскольку их ждет счастливая развязка".