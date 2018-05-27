Сноуден: Дональд Трамп большой поклонник Владимира Путина

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп — большой поклонник российского лидера Владимира Путина. Как сообщает Report, об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, передает Huffington Post.

По его словам, никто не любит президента России так, как Трамп. Бывший шпион также заявил, что американцам не стоит надеяться, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер сможет доказать связь президента США с Кремлем.

Сноуден считает, что Трампа не могли использовать в сложных операциях — он, по мнению осведомителя, не может вспомнить, что собирался сказать в конце предложения. Однако это не значит, что Трамп не хотел сотрудничать с Россией, добавил Сноуден.