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SNN: Иран готовится атаковать военные объекты в Бней-Браке

SNN: Иран готовится атаковать военные объекты в Бней-Браке Вооруженные силы Ирана намерены в ближайшие часы нанести удары по военным объектам в Бней-Браке в предместье Тель-Авива и призвали жителей эвакуироваться.
Другие страны
16 июня 2025 г. 19:42
SNN: Иран готовится атаковать военные объекты в Бней-Браке

Вооруженные силы Ирана намерены в ближайшие часы нанести удары по военным объектам в Бней-Браке в предместье Тель-Авива и призвали жителей эвакуироваться.

Как передает Report со ссылкой на иранский телеканал SNN, об этом говорится в заявлении ВС.

"Исламская Республика Иран призывает жителей оккупированных территорий покинуть район Бней-Брак, чтобы остаться в живых. В ближайшие часы иранские вооруженные силы атакуют военные объекты сионистского режима (имеется в виду Израиль - ред.) в этом районе, как это происходило в районе Тель-Авива в последние дни", - указывается в нем.

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