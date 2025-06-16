SNN: Иран готовится атаковать военные объекты в Бней-Браке

Вооруженные силы Ирана намерены в ближайшие часы нанести удары по военным объектам в Бней-Браке в предместье Тель-Авива и призвали жителей эвакуироваться.

Вооруженные силы Ирана намерены в ближайшие часы нанести удары по военным объектам в Бней-Браке в предместье Тель-Авива и призвали жителей эвакуироваться.

Как передает Report со ссылкой на иранский телеканал SNN, об этом говорится в заявлении ВС.

"Исламская Республика Иран призывает жителей оккупированных территорий покинуть район Бней-Брак, чтобы остаться в живых. В ближайшие часы иранские вооруженные силы атакуют военные объекты сионистского режима (имеется в виду Израиль - ред.) в этом районе, как это происходило в районе Тель-Авива в последние дни", - указывается в нем.