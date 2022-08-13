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Снижение уровня воды в Рейне стало угрозой для судоходства

Снижение уровня воды в Рейне стало угрозой для судоходства Уровень воды в реке Рейн продолжает снижаться.
Другие страны
13 августа 2022 г. 14:54
Снижение уровня воды в Рейне стало угрозой для судоходства

Уровень воды в реке Рейн продолжает снижаться.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сообщает The Guardian.

Днем 12 августа в районе Кауба близ Франкфурта - в месте, где уровень воды традиционно был низким, - он упал ниже отметки в 40 см.

Такое пересыхание Рейна привело к тому, что во многих районах реки судоходство, включая перевозку грузов, стало невозможным.

Как отмечает The Guardian, эти новые ограничения на транспортировку угля, топлива, зерна и других товаров усугубляют экономический кризис в Европе.

Суда проходили по Рейну на прошлой неделе, но их приходилось загружать не полностью. При этом возможности компаний переключиться на перевозки по железнодорожным или автотранспортом ограничены. К примеру, речное судно в среднем может принять на борт около 1 тыс. тонн зерна, чтобы перевезти этот объем по суше, потребовалось бы около 40 грузовиков.

По данным германских властей, уровень воды в ключевых районах был на необычайно низком уровне для этого года, а в ближайшие 3-4 дня он может упасть еще на 10-15 см.

Хотя синоптики обещают, что к середине следующей неделе воды в реках прибавится, власти признают, что этого будет недостаточно.

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Версия на английском языке Rhine water levels fall to new low as Germany’s drought hits shipping

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