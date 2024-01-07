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Снегопады в Алжире привели к приостановке движения на некоторых автотрассах

Снегопады в Алжире привели к приостановке движения на некоторых автотрассах Сильные снегопады, обрушившиеся на северные области Алжира, привели к временной приостановке движения на автотрассах в нескольких провинциях.
Другие страны
7 января 2024 г. 00:39
Снегопады в Алжире привели к приостановке движения на некоторых автотрассах

Сильные снегопады, обрушившиеся на северные области Алжира, привели к временной приостановке движения на автотрассах в нескольких провинциях.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил со ссылкой на национальную жандармерию Алжира.

Власти перекрыли движение на нескольких дорогах, связывающих провинцию Тизи-Узу с Беджайей и Буирой. Наиболее сложная ситуация наблюдается в районах горных перевалов. Ввиду снегопадов жандармерия рекомендовала водителям проявлять осторожность и бдительность.

Как отметили в метеорологической службе, снегопады в эти выходные ожидаются более чем в двух десятках провинций.

Снегопады в северных районах Алжира время от времени происходят в период с конца осени до начала весны.

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