Снегопады в Алжире привели к приостановке движения на некоторых автотрассах

Сильные снегопады, обрушившиеся на северные области Алжира, привели к временной приостановке движения на автотрассах в нескольких провинциях.

Сильные снегопады, обрушившиеся на северные области Алжира, привели к временной приостановке движения на автотрассах в нескольких провинциях.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщил со ссылкой на национальную жандармерию Алжира.

Власти перекрыли движение на нескольких дорогах, связывающих провинцию Тизи-Узу с Беджайей и Буирой. Наиболее сложная ситуация наблюдается в районах горных перевалов. Ввиду снегопадов жандармерия рекомендовала водителям проявлять осторожность и бдительность.

Как отметили в метеорологической службе, снегопады в эти выходные ожидаются более чем в двух десятках провинций.

Снегопады в северных районах Алжира время от времени происходят в период с конца осени до начала весны.