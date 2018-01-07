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    Снегопад в Испании затруднил проезд нескольких тысяч автомобилей

    Наиболее сложная ситуация сложилась на трассах А-6 и АP-6, соединяющих Мадрид с северо-западом страны

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Сильный снегопад в Испании затруднил движение нескольких тысяч автомобилей. Из-за непогоды несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные.

    Как передает Report, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Генеральное дорожное управление (DGT).

    По данным агентства, наиболее сложная ситуация сложилась на трассах А-6 и АP-6, соединяющих Мадрид с северо-западом страны. Около 4 тыс. водителей в связи с непогодой были вынуждены провести минувшую ночь на дорогах. В ликвидации последствий стихии задействовано около 250 военных.

    В связи с угрозой повторного снегопада в трех десятках провинций Испании введен повышенный уровень угрозы.

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