Снегопад в Греции вызвал коллапс на дорогах

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Первый зимний снегопад прошел в Греции: на дорогах образовались многокилометровые пробки, сотни машин на несколько часов оказались заблокированы снежными заносами, cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

На автомагистрали Афины – Ламия образовалась пробка в 15 километров. Машины простояли в ней около восьми часов.

Из-за шторма запрещен выход судов из портов Рафина и Лаврио, из Пирея не будут ходить паромы на Кикладские острова.

