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СНБО Украины ввел санкции против Петра Порошенко

СНБО Украины ввел санкции против Петра Порошенко Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести санкции против народного депутата и экс-президента Петра Порошенко.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 00:47
СНБО Украины ввел санкции против Петра Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести санкции против народного депутата и экс-президента Петра Порошенко.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Порошенко, отмечает издание, подтвердил, что СНБО принял решение о санкциях против него, и раскритиковал такой шаг.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам заседания Совета, что "каждый, кто помогал России, ответит". В частности, речь о блокировании миллиардов, которые были заработаны "продажей Украины".

Агентство напоминает, что в декабре 2021 года Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и пособничестве так называемым "ЛНР" и "ДНР". По версии правоохранителей, экс-президент способствовал деятельности упомянутых "структур" путем организации поставок угля из оккупированных территорий Украины.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik Şurası Poroşenkoya sanksiyalar tətbiq edib

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