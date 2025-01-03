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СНБ Южной Кореи заявил в полицию на оппозицию из-за версии с отправкой дронов в КНДР

СНБ Южной Кореи заявил в полицию на оппозицию из-за версии с отправкой дронов в КНДР Совет национальной безопасности (СНБ) при администрации президента Республики Корея подал заявление в полицию из-за утверждений оппозиционных депутатов о том, что совет приказал отправить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Пхеньян в октябре 2024 го
Другие страны
3 января 2025 г. 14:28
СНБ Южной Кореи заявил в полицию на оппозицию из-за версии с отправкой дронов в КНДР

Совет национальной безопасности (СНБ) при администрации президента Республики Корея подал заявление в полицию из-за утверждений оппозиционных депутатов о том, что совет приказал отправить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Пхеньян в октябре 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Совет посчитал, что эти "бездоказательные утверждения" нанесли серьезный урон его репутации и представляют собой "преступление, которое угрожает безопасности страны". Оппозиция утверждала, что СНБ дал приказ командованию БПЛА отправить дроны в Пхеньян, а начальник профильного управления администрации президента Син Вон Сик якобы имел к этому непосредственное отношение.

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