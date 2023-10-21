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СНБ Израиля призвало граждан страны покинуть Египет и Иорданию

СНБ Израиля призвало граждан страны покинуть Египет и Иорданию Совет нацбезопасности (СНБ) Израиля повысил до самого высокого, четвертого уровня угрозы предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию. Это означает, что израильтянам следует как можно скорее покинуть территорию указанных стран.
Другие страны
21 октября 2023 г. 11:21
СНБ Израиля призвало граждан страны покинуть Египет и Иорданию

Совет нацбезопасности (СНБ) Израиля повысил до самого высокого, четвертого уровня угрозы предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию. Это означает, что израильтянам следует как можно скорее покинуть территорию указанных стран.

Как передает Report, об этом передает The Times of Israel.

Сообщается, что гражданам Израиля ездить в эти страны не рекомендуется.

Также повышено до третьего уровня предупреждение о поездках в Марокко, означающее рекомендацию отказаться от необязательных поездок в эту страну.

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