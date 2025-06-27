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СНБ Армении призывает граждан воздержаться от эскалации ситуации и не препятствовать аресту Аджапахяна

СНБ Армении призывает граждан воздержаться от эскалации ситуации и не препятствовать аресту Аджапахяна СНБ Армении призывает граждан воздержаться от эскалации ситуации и не препятствовать аресту Аджапахяна
Другие страны
27 июня 2025 г. 13:58
СНБ Армении призывает граждан воздержаться от эскалации ситуации и не препятствовать аресту Аджапахяна

Служба нацбезопасности Армении призвала граждан воздержаться от эскалации ситуации и не препятствовать аресту предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Михаила Аджапахяна.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении СНБ Армении.

Согласно информации, уголовное дело в отношении архиепископа было возбуждено Следственным комитетом страны. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя.

"27 июня принято постановление об аресте архиепископа, который пока находится на свободе. Его должны доставить в суд для избрания меры пресечения — ареста. СНБ призывает граждан не препятствовать действиям силовиков и воздержаться от эскалации ситуации. Архиепископа просят добровольно сдаться к оперативной группе", - говорится в заявлении.

Отметим, с раннего утра спецназ СНБ Армении в масках проводит операцию на территории резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине. Силовики пытаются задержать Михаила Аджапахяна, который прибыл в монастырь для участия в совещании священников. Ситуация вокруг резиденции остается напряженной, между правоохранителями и гражданами несколько раз возникли потасовки.

Гюльнар Махмудова

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan MTX vətəndaşları Acapaxyanın həbsinə mane olmamağa çağırıb

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