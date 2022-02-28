О нас
Аудио новости

Чернигов обстреляли из ракет, есть разрушения

Чернигов обстреляли из ракет, есть разрушения Ракета, выпущенная вооруженными силами России, попала в жилой массив в центре украинского города Чернигова.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 19:01
Чернигов обстреляли из ракет, есть разрушения

Ракета, выпущенная вооруженными силами России, попала в жилой массив в центре украинского города Чернигова.

Проживающий в Чернигове азербайджанский профессор, бывший председатель суда Садиг Тагиев сообщил восточно-европейскому бюро Report, что вчера ночью город подвергся ракетному обстрелу.

В результате попадания снаряда в фундамент пятиэтажного жилого дома сгорели две квартиры на первом и втором этажах, пострадала женщина. С.Тагиев сообщил, что в результате взрыва пострадало и здание Черниговского апелляционного суда.

Согласно сообщению, российские подразделения, обстрелявшие город Чернигов, были вынуждены отступить.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоProjectile fired at residential quarters in downtown Chernihiv causes destruction
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynanın Çerniqov şəhərinin mərkəzində yaşayış massivinə düşən mərmi dağıntılara səbəb olub

Другие новости из категории

Представители США и Турции обсудили ситуацию в Украине
Представители США и Турции обсудили ситуацию в Украине
28 февраля 2022 г. 19:01
ЕС выделит Украине помощь в размере 500 млн евро
ЕС выделит Украине помощь в размере 500 млн евро
28 февраля 2022 г. 18:46
Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России
Швейцария закрыла воздушное пространство для рейсов из России
28 февраля 2022 г. 18:39
Госдеп призвал американцев избегать поездок в Россию
Госдеп призвал американцев избегать поездок в Россию
28 февраля 2022 г. 18:33
Военное руководство Турции обсудило ситуацию на Украине
ФотоВоенное руководство Турции обсудило ситуацию на Украине
28 февраля 2022 г. 18:29
ВПП ООН начинает операцию по оказанию продовольственной помощи из-за событий в Украине
ВПП ООН начинает операцию по оказанию продовольственной помощи из-за событий в Украине
28 февраля 2022 г. 18:11
Россия ограничила выполнение полетов авиакомпаниям из 36 стран
Россия ограничила выполнение полетов авиакомпаниям из 36 стран
28 февраля 2022 г. 17:14
США исключат некоторые транзакции в энергосекторе из санкций против России
США исключат некоторые транзакции в энергосекторе из санкций против России
28 февраля 2022 г. 16:49
По инициативе Байдена состоится координационная встреча ЕС-НАТО в формате онлайн
По инициативе Байдена состоится координационная встреча ЕС-НАТО в формате онлайн
28 февраля 2022 г. 16:10
Япония ввела персональные санкции против Лукашенко
Япония ввела персональные санкции против Лукашенко
28 февраля 2022 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi