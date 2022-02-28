Чернигов обстреляли из ракет, есть разрушения

Ракета, выпущенная вооруженными силами России, попала в жилой массив в центре украинского города Чернигова.

Ракета, выпущенная вооруженными силами России, попала в жилой массив в центре украинского города Чернигова.

Проживающий в Чернигове азербайджанский профессор, бывший председатель суда Садиг Тагиев сообщил восточно-европейскому бюро Report, что вчера ночью город подвергся ракетному обстрелу.

В результате попадания снаряда в фундамент пятиэтажного жилого дома сгорели две квартиры на первом и втором этажах, пострадала женщина. С.Тагиев сообщил, что в результате взрыва пострадало и здание Черниговского апелляционного суда.

Согласно сообщению, российские подразделения, обстрелявшие город Чернигов, были вынуждены отступить.