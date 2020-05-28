​Смягчаются ограничения на посещение Мекки

Правительство Саудовской Аравии в два этапа смягчит запрет на посещение Мекки, примененный из-за коронавируса.

Как передает Report, информацию об этом распространило агентство Anadolu.

Первый этап смягчения начнется 31 мая. С этого дня откроют въезд и выезд в Мекку и разрешат выходить на улицу с 06:00 до 15:00.

По информации, временно сохраняется ограничение на совершение джамаат-намаза, включая джума-намаз в мечети аль-Харам.

Второй этап начнется 21 июня. С этой даты в Мекке разрешат выходить на улицу с 06:00 до 20:00.