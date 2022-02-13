СММ ОБСЕ и координатор проектов ОБСЕ продолжат работу в Украине

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине продолжит выполнять свой мандат в этой стране без приостановки.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине продолжит выполнять свой мандат в этой стране без приостановки.

Как передает Report, об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

"Очень благодарна за исключительную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине. Они продолжат выполнять их мандаты без перерыва", - подчеркнула Шмид на своей странице в Twitter .

Ранее некоторые СМИ сообщали о решении ряда стран передислоцировать их наблюдателей ОБСЕ.