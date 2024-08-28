СМИ: Жители стран Южной Европы протестуют против туристов

Жители ряда городов Испании, Португалии, Италии и Греции вышли на улицы, в том числе с водяными пистолетами и афишами, призывающими туристов "возвращаться домой".

Жители ряда городов Испании, Португалии, Италии и Греции вышли на улицы, в том числе с водяными пистолетами и афишами, призывающими туристов "возвращаться домой".

Как передает Report, об этом пишет издание Politico.

"Нехватка воды, слишком многолюдные улицы и рост цен на жилье вызывают крайнее недовольство у жителей стран Южной Европы, которые все чаще проводят акции протеста против путешественников со всего мира", - говорится в статье.

В пострадавших от засухи городах, таких как Барселона, туристы потребляют значительно больше воды, чем среднестатистический житель. На Сицилии несколько городов начали отказывать туристам в размещении из-за нехватки воды.

Издание отмечает, что подобные акции протеста проводились и до пандемии COVID-19, однако "сейчас они вновь набирают силу".

Согласно изданию, в частности местные жители недовольны тем, что путешественники "буквально ринулись" в исторические места в Европе после того, как "пандемия практически остановила подобные поездки на два года".